Вторые блюда

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  • Порций: 4
  • Время готовки: 40 Min
11_плескавица с фетой

Плескавица с фетой. Пошаговый рецепт с фото

  • Порций: 4
  • Время готовки: 40 Min
9_картошка с беконом в духовке

Картошка с беконом и курицей в духовке. Пошаговый...

  • Порций: 4
  • Время готовки: 40 Min
5_спагетти с хлебными крошками

Спагетти с хлебными крошками. Пошаговый рецепт с фото

  • Порций: 4
  • Время готовки: 40 Min
8_паста путанеска

Паста путанеска. Пошаговый рецепт с фото

7_печеный перец в томатном соусе с брынзой

Печеный перец в томатном соусе с брынзой. Рецепт...

  • Порций: 4
  • Время готовки: 20 Min
9_котлеты из геркулеса и бульонного кубика

Котлеты из геркулеса и бульонного кубика. Пошаговый рецепт...

Салаты

Закуски

6_мильфей из свеклы и авокадо

Мильфей из свеклы и авокадо. Пошаговый рецепт с фото

4.8 из 5 20 Минут 4

Помимо классического французского сладкого мильфея из слоеного теста и крема существует большое количество разных соленых закусочных мильфеев. К одному из таких рецептов можно отнести и мильфей из свеклы и авокадо, ...

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71249 просмотров Опубликовано 27.05.2020 | от |
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9_заливная килька под шубой

Заливная килька под шубой. Пошаговый рецепт с фото

5 из 5 30 Минут 3

Заливная килька под шубой — современный взгляд на классический салат «Шуба». Салат «Селедка под шубой» — легендарный салат советских времен, который не потерял своей актуальности и по сей день. Многие ...

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70665 просмотров Опубликовано 22.05.2020 | от |
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8_брускетта с фаршем и грибами

Брускетта с фаршем и грибами. Пошаговый рецепт с фото

5 из 5 20 Минут 4

Брускетта с фаршем и грибами – разновидность итальянский закуски-антипасты. Если вам надоели обыкновенные бутерброды с колбасой и сыром, в таком случае на выручку всегда придут рецепты итальянской брускетты. Кстати говоря, ...

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71949 просмотров Опубликовано 21.05.2020 | от |
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23_закусочные профитроли

Закусочные профитроли. Пошаговый рецепт с фото

5 из 5 30 Минут

Закусочные профитроли идеально подойдут на любой праздничный стол, украсят его и разнообразят. Кроме того уместными профитроли будут и для фуршета. Многие ошибочно считают, что эклеры и профитроли – это одна ...

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92352 просмотров Опубликовано 29.04.2020 | от |
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17_бутерброды с рыбными консервами

Бутерброды с рыбными консервами. Пошаговый рецепт с фото

5 из 5 20 Минут 4

Бутерброды с рыбными консервами можно приготовить в качестве, как холодной, так и горячей закуски. Для приготовления бутербродов кусочки консервированной рыбы перетирают до состояния паштета. Нередко в рыбную массу добавляют разные ...

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109601 просмотров Опубликовано 11.04.2020 | от |
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8_рулетики из огурцов с сыром

Рулетики из огурцов с сыром. Пошаговый рецепт с фото

5 из 5 20 Минут

Рулетики из огурцов с сыром – закуска, которая родилась совершенно недавно, но уже успела завоевать сердца многих. Предшественникам этой закуски считаются известные многим лодочки из огурцов с сыром. Многие помнят ...

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134431 просмотров Опубликовано 18.03.2020 | от |
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