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Салаты
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Салат с редиской, черемшой и грибами. Рецепт с фото5 of 5 20 Минут 4
Салат с редиской, черемшой и грибами – теплый салат по мотивам китайской кухни. В этом салате идеально совмещаются между собой вареные и свежие овощи с грибами шампиньонами. Изюминкой салата будет ... Подробнееon 12.06.2020 | от adkushat |
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Теплый салат с куриной печенью, помидорами и грибами. Рецепт с фото5 of 5 30 Минут 4
Теплый салат с куриной печенью, помидорами и грибами – традиционный салат итальянской кухни. Несмотря на простой рецепт и доступные продукты, салат получается эффектным внешне и очень вкусным. По этой причине ... Подробнееon 07.06.2020 | от adkushat |
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Греческий салат с фаршированными помидорами. Рецепт с фото5 of 5 15 Минут 4
Неотъемлемой частью греческого салата являются свежие овощи и сыр фета из козьего молока, который идеально сочетается с перцем, помидорами, маслинами и огурцами. Помимо классического рецепта греческого салата на сегодняшний день ... Подробнееon 29.05.2020 | от adkushat |
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Салат с баклажанами, гренками и сыром дор блю. Рецепт с фото5 of 5 30 Минут 4
Порой хочется отдохнуть от привычных высококалорийных салатов с майонезами и приготовить какой-нибудь легкий салат с изысканным вкусом ресторанного уровня. Именно таким салатом может стать салат с баклажанами и гренками с ... Подробнееon 26.05.2020 | от adkushat |
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Салат с капустой и тунцом. Пошаговый рецепт с фото5 of 5 15 Минут 4
Салат с капустой и тунцом – достаточно новый салат, поэтому известен он далеко не всем. Тем не менее, в салате нет каких-то особых продуктов. По сути, салат представляет собой обыкновенный ... Подробнееon 23.05.2020 | от adkushat |
Закуски
Мильфей из свеклы и авокадо. Пошаговый рецепт с фото
Помимо классического французского сладкого мильфея из слоеного теста и крема существует большое количество разных соленых закусочных мильфеев. К одному из таких рецептов можно отнести и мильфей из свеклы и авокадо, ...
Заливная килька под шубой. Пошаговый рецепт с фото
Заливная килька под шубой — современный взгляд на классический салат «Шуба». Салат «Селедка под шубой» — легендарный салат советских времен, который не потерял своей актуальности и по сей день. Многие ...
Брускетта с фаршем и грибами. Пошаговый рецепт с фото
Брускетта с фаршем и грибами – разновидность итальянский закуски-антипасты. Если вам надоели обыкновенные бутерброды с колбасой и сыром, в таком случае на выручку всегда придут рецепты итальянской брускетты. Кстати говоря, ...
Закусочные профитроли. Пошаговый рецепт с фото
Закусочные профитроли идеально подойдут на любой праздничный стол, украсят его и разнообразят. Кроме того уместными профитроли будут и для фуршета. Многие ошибочно считают, что эклеры и профитроли – это одна ...
Бутерброды с рыбными консервами. Пошаговый рецепт с фото
Бутерброды с рыбными консервами можно приготовить в качестве, как холодной, так и горячей закуски. Для приготовления бутербродов кусочки консервированной рыбы перетирают до состояния паштета. Нередко в рыбную массу добавляют разные ...
Рулетики из огурцов с сыром. Пошаговый рецепт с фото
Рулетики из огурцов с сыром – закуска, которая родилась совершенно недавно, но уже успела завоевать сердца многих. Предшественникам этой закуски считаются известные многим лодочки из огурцов с сыром. Многие помнят ...